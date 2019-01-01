الجزائر: الإعلان عن النتائج الأولية لانتخابات أعضاء مجلس الأمة

أعلن المجلس الدستوري مساء الاثنين النتائج الأولية الخاصة بانتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة المنتخبين والتي جرت السبت الماضي في مختلف الولايات، وبلغت نسبة المشاركة 98.33%.

وقال المجلس في بيان إن نتائج انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة أظهرت أن 47 ولاية خاضت الانتخابات.

وأفاد المجلس الدستوري بأن عدد الأوراق الملغاة هي 2428 صوتا، وبلغ عدد الأصوات المعبر عنها 23064 صوتا، أما عدد الناخبين الممتنعين فبلغ 526 ناخبا.

وفاز “حزب جبهة التحرير الوطني” بـ29 مقعدا متبوعا بـ”التجمع الوطني الديمقراطي” بـ11 مقعدا.

وفيما يخص عملية الانتخاب التي جرت في ولاية تلمسان، شمال غرب الجزائر، فقد تلقى المجلس الدستوري محضر فرز خاص بمكتب واحد من بين 3 مكاتب تصويت مخصصة للولاية، وخلو محضر تركيز النتائج من تدوين نتائج الاقتراع لهذه الولاية.

وقرر المجلس إلغاء الانتخاب في ولاية تلمسان التي فاز فيها مرشح التجمع الوطني الديمقراطي بودلال عبدو، على أن يعاد تنظيم الاقتراع في الآجال القانونية المحددة في الفقرة 3 من المادة 131 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.

ووقعت أثناء الانتخابات في الولاية عدة مناوشات خلال عملية الفرز.

جدير بالذكر أن المجلس اعتمد في بيانه نتائج الانتخابات في باقي الولايات مع فتح باب الطعون أمام المترشحين.

المصدر: وكالات