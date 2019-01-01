سفير فيتنام في مصر: “هجوم المريوطية” لن يؤثر على التعاون السياحي بين بلدينا

أكد السفير الفيتنامي في مصر دو هوانغ لونغ أن “الهجوم في منطقة المريوطية لن يمنعه من مواصلة العمل على زيادة السياحة بين مصر وفيتنام”.

وقالت وزارة السياحة المصرية في بيان لها الثلاثاء أن “السفير الفيتنامي قال خلال وداع سياح مصابين جراء الهجوم في مطار القاهرة بحضور وزيرة السياحة المصرية رانيا المشاط إن هذا الحادث لن يمنعه من العمل على زيادة السياحة بين مصر ودولة فيتنام”.

وأوضح لونغ أن “السياحة من الملفات الهامة التي ستشهد تعاونا كبيرا مع الوزارة خلال الفترة المقبلة”.

وأضاف البيان أن “السفير أشاد بالتعامل السريع للحكومة المصرية مع الحادث منذ اللحظة الأولى، كما أشاد بالحضور الكامل لوزارتي الصحة والسياحة في كل خطوة، وما قامت به وزارة السياحة من ترتيب إجراءات وتسهيل وصول أسر المتوفين والمصابين من فيتنام إلى مصر، ومرافقتهم طوال فترة إقامتهم في مصر، والرعاية الطبية التي وفرتها وزارة الصحة للمصابين منذ دخولهم المستشفى وحتى خروجهم منه”.

المصدر: روسيا اليوم