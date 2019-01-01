بالصور ..البحرينيون يؤكدون على حراكهم مع مطلع العام الجديد

أكد البحرينيون في أول أيام العام الجديد على مطالبهم بضرورة تحول البلاد من حكم الفرد الديكتاتوري، الى نظام ديمقراطي بعيدا عن المحسوبيات والقبيلية و الطائفية، وتحولت تظاهرة في جزيرة سترة شرق البحربن لمصادمات مع قوات الأمن بعد محاولة القوات الأمنية تفريق التجمع، ولاحقت القوات الأمنية المشاركين داخل الطرق الفرعية وأغرقت المنطقة بالغازات المسيلة للدموع.

التظاهرة رفعت صورة الشهيد آية الله النمر التي تمر ذكرى اعدامه على يد السلطات السعودية، كما رفع المحتجون صور ضحايا الحراك البحريني المطالب بالديمقراطية والعدالة الإجتماعية.

وتجهد السلطات البحرينية على إسكات أي صوت معارض أو رافض للبطش والقمع، وتسجن السلطات الآلاف من كل الشرائح والفئات العمرية وتحكم بالسجن لسنوات طويلة على النشطاء والسياسيين والحقوقيين.

المصدر: موقع المنار