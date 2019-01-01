العدو الاسرائيلي اعتقل 175 امرأة وفتاة فلسطينية خلال 2018

قال “مركز أسرى فلسطين للدراسات” إن “سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت خلال عام 2018 المنصرم 175 امرأة وفتاة فلسطينية”، وتابع “واصلت سلطات الاحتلال استهداف النساء بالاستدعاء والتحقيق دون استثناء سواء كُنَّ قاصرات أو كبيرات بالسن أو مريضات”.

وأوضح المركز في بيان له الثلاثاء أن “قوات الاحتلال صعدت من استهداف النساء والفتيات بالاعتقال والأحكام المرتفعة بهدف ردعهن عن المشاركة في أية نشاطات سلمية أو مجتمعية أو مقاومة داعمة لحقوق الشعب الفلسطيني ومناهضة للاحتلال”.

ولفت المركز الى ان “قوات الاحتلال واصلت استهداف ذوي الأسرى من الدرجة الأولى وتحديدا أمهاتهم وزوجاتهم خلال زيارة أبنائهن في السجون بهدف تشديد الخناق على الأسرى”، وأشار الى “رصد 15 حالة اعتقال لأقارب الأسرى من الدرجة الاولى وحالتي اعتقال لجريحات و14 حالة لقاصرات”.

المصدر: فلسطين اليوم