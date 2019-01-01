العدو الاسرائيلي يجرف المزيد من أراضي الفلسطينيين بالضفة الغربية

شرعت جرافات العدو الإسرائيلي الثلاثاء بتجريف المزيد من الأراضي الزراعية في عدة مدن بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر فلسطينية ان “جرافات الاحتلال قامت بتجريف أراض زراعية في منطقة بئر شاهين جنوب الخليل تعود ملكيتها لعدد من المواطنين عرف منهم زكريا أبو عجمية وعمران أبو عجمية”.

واضافت المصادر ان “جرافات الاحتلال شرعت أيضا بتجريف 120 دونما في قرية ظهر المالح جنوب غرب جنين خلف جدار الضم والتوسع ودمرت شارعا معبّدا في القرية لمصادرة أراضي المواطنين لصالح توسيع مستوطنة شاكيد الصهيونية”.

المصدر: وكالة معاً