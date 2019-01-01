نحو 100 من المهاجرين من أميركا الوسطى يحاولون دخول الولايات المتحدة ليلة رأس السنة

قام نحو 100 من المهاجرين من أميركا الوسطى بمحاولة فاشلة ليلة رأس السنة لعبور الأراضي الأميركية من المكسيك،وكان هؤلاء من بين 1500 مهاجر بقوا في مدينة تيخوانا المكسيكية ضمن قافلة كانت

تضم خمسة آلاف مهاجر يئس معظمهم من دخول الأراضي الأميركية وتفرقوا.

ولاحظ مراسل وكالة فرانس برس مجموعة صغيرة من المهاجرين يتجمعون نحو الساعة الثامنة مساء الاثنين (04.00 ت غ الثلاثاء) في منطقة بلاياس دي تيخوانا على ساحل المحيط الهادئ، ويستخدم المهاجرون هذه المنطقة في أغلب الأحيان كنقطة انطلاق لمحاولة التسلل عبر الحدود.

وشوهد عناصر حرس الحدود الأميركيون يحشدون قواهم على الجانب الآخر،وعند حلول الليل واستعداد الناس على جانبي الحدود الاحتفال براس السنة الجديدة، حاول المهاجرون العبور إلا أن حرس الحدود القوا عليهم قنبلتي دخان على الأقل ما أدى الى وقفهم.

المصدر: الوكالة الفرنسية