اليمن :إفشال زحفين واسعين للمرتزقة على رشاحة بنجران

تصدى مجاهدو الجيش اليمني واللجان الشعبية اليوم الثلاثاء، لزحفين واسعين نفذهما مرتزقة الجيش السعودي على رشاحة بقطاع نجران.

وأفاد مصدر عسكري “المسيرة نت” عن مصرع عدد كبير من مرتزقة الجيش السعودي خلال التصدي لمحاولتي زحف لهم استمرا لساعات وبغطاء جوي للطيران الحربي على رشاحة الشرقية والغربية دون تحقيق أي تقدم ميداني.

يذكر أن مجاهدي الجيش واللجان الشعبية سيطروا أمس الاثنين، على عدد من مواقع مرتزقة الجيش السعودي بعملية هجومية قبالة منفذ الخضراء الحدودي مع نجران خلفت قتلى وجرحى في صفوفهم.

المصدر: المسيرة