رئيس الوزراء الياباني: مطالبة اليابان بجزر الكوريل لا تتضمن إجلاء سكانها الروس

أعلن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي الثلاثاء، أن “اليابان تطالب بجزر الكوريل الجنوبية، لكن هذا لا يفترض إجلاء السكان الروس من هناك”، مضيفاً أن “طوكيو تأمل أن تحصل على موافقتهم لنقل هذه المنطقة لليابان”. وقال آبي، في مقابلة مع قناة “أساهي” التليفزيونية في إجابة على سؤال عن كيفية حل مسألة السكان في جزر الكوريل الجنوبية، “كل سكان المناطق الشمالية من الروس، وموقفنا في المفاوضات لا يقول ارحلوا عن هنا، من فضلكم”.

ووفقاً لآبي، فإنه “من الضروري الحصول على موافقتهم على عودة” الجزيرة. وكما قال رئيس الوزراء، يمكن لليابانيين والروس العيش والعمل معاً. ومن المقرر أن يقوم رئيس الوزراء الياباني بزيارة إلى روسيا هذا الشهر، وكان المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، قد أعلن في 17 كانون الأول/ديسمبر المنصرم، أن الجانبين الروسي والياباني ينسقان موعد زيارة رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي الى روسيا، مشيرا إلى أن يوم 21 كانون الثاني/يناير القادم هو أحد الخيارات المطروحة.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية