نائب رئيس الأركان العامة الايرانية: القوات المسلحة في قمة الإقتدار

أكد نائب رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة للجمهورية الإسلامية اللواء عطاء الله صالحي، أن القوات المسلحة الإيرانية “باتت في قمة الإقتدار والجهوزية لمواجة أية تهديدات”. وأضاف صالحي الثلاثاء، في تصريح لمراسل إرنا، أن “أنواع الحظر المفروض ضد الجمهورية الإسلامية لم ولن تؤثر على القدرات الدفاعية للبلاد”؛ مؤكداً أن “الأعداء يدركون هذا الأمر ويعرفون القدرات الدفاعية الإيرانية جيداً”.

وتابع نائب رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة أنه “إذا كان للحظر أثر على القدرات الدفاعية للجمهورية الإسلامية، لما لجأ الأعداء للذهاب خفية وخوفاً لتفقد مقارهم في العراق.” وأضاف اللواء صالحي، أن الزيارة السرية للمسؤولين الأميركين لتفقد مقارهم في العراق، “جاءت في نفس الوقت الذي بات يذهب مسؤولو الجمهورية الإسلامية وبكل اقتدار الى العراق للمشاركة في مسيرة زيارة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام”.

المصدر: وكالة ارنا للأنباء