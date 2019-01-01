الاقتصاد الصهيوني يحقق أبطأ نمو في آخر 3 سنوات

قال المكتب “الإسرائيلي” المركزي للإحصاءات في تقدير أولي إن اقتصاد “إسرائيل” نما بنسبة 3.2% في 2018 ليسجل معدلا دون المتوقع هو الأبطأ له منذ 2015.

وجاء نمو العام الحالي بقيادة ارتفاع الصادرات وزيادات في الإنفاق الخاص والحكومي وفي استثمارات الأصول الثابتة حسبما ذكر المكتب مشيرا إلى أن تقديراته تقوم على بيانات الأشهر التسعة إلى الأحد عشر شهرا الأولى من السنة.

كان بنك “إسرائيل” المركزي توقع نمو الاقتصاد 3.7% في 2018.

وعدل مكتب الإحصاءات نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث من السنة إلى 2.1% على أساس سنوي بدلا من 2.3 بالمئة في التقدير الأولي.

يذكر بأن بنك (HSBC) البريطاني قد سحب استثماراته بالكامل من شركة “إلبيت” “الإسرائيلية”، (Elbit systems)، كبرى شركات تصنيع الأسلحة “الإسرائيلية”، بسبب استخدامها ضد الفلسطينيين العزّل في قطاع غزة.

وتلقى بنك (HSBC) رسائل من أكثر من 20 ألف شخص، تطالبه بوقف التربح من شركات تصنيع الأسلحة “الإسرائيلية”، كما شهد البنك احتجاجات شهرية أمام 40 فرعا محليا للبنك في المملكة المتحدة، فضلا عن حملة إعلامية واسعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

المصدر: سبوتنيك