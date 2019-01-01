شمخاني يقدّم التهاني بمناسبة بداية السنة الميلادية الجديدة

هنأ أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني علي شمخاني في رسائل منفصلة وجهها إلى نظرائه في مختلف دول العالم، هنّأهم فيها ببدء السنة الميلادية الجديدة. ونقلاً عن الأمانة العامة للمجلس الأعلى للأمن القومي أعرب شمخاني خلال هذه الرسائل عن تمنياته “بالنجاح والشموخ والتقدّم للدول الصديقة”، آملاً بأن “يشهد العام الجديد زيادة في الإستقرار والتحاور والتعاون على الصعيد العالمي وانخفاض نسبة العنف”. كما تمنى شمخاني أن يتوسع التعاون ويتعزّز، معتبراً إيّاه “سبيلاً لتمتُّع الشعوب بالأمن والهدوء والسلام”.

المصدر: وكالة ارنا للأنباء