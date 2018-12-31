حب الله استقبل وفدا من الصاعقة: لدعم مسيرات العودة والتصدي لصفقة القرن

استقبل عضو المجلس السياسي لـحزب الله النائب السابق حسن حب الله وفدا قياديا من منظمة “الصاعقة” ضم محي الدين ابو دقه مسؤول المنظمة في قطاع غزة وأبو حسن غازي ممثل المنظمة في لبنان وعضو القيادة القطرية أبو احمد، بحضور معاون مسؤول الملف الفلسطيني الشيخ عطاالله حمود حيث جرى البحث في مجمل الشؤون الفلسطينية في الداخل والشتات.

بعد اللقاء، قال أبو دقه: “جئنا من غزة لنقول شكرا لإيران، شكرا لمحور المقاومة الذي استطاع أن يسقط المشروع الصهيو – اميركي والداعشي في المنطقة”، مؤكدا أن “المسؤولية تحتم علينا في هذه الظروف الصعبة إن نكون جميعا في خندق المقاومة الممتد من طهران إلى فلسطين لإسقاط ما سمي بصفقة القرن”.

وتطرق أبو دقه إلى “الانتصار الأخير الذي حققته المقاومة في غزة بكل فصائلها بتثبيت معادلة الردع وقواعد الاشتباك”، مشيدا “بوقوف حزب الله إلى جانب القضية الفلسطينية بعد أن تخلى الجميع عن نصرتها وذهب البعض إلى مسار التطبيع والهرولة مع العدو الصهيوني”.

من جهته، دعا حب الله إلى “وعي خطورة المرحلة والعمل على نبذ الانقسام ودعم مسيرات العودة والتصدي لصفقة القرن واسقاط المخطط الأميركي – الصهيوني حتى تحقيق النصر وعودة جميع اللاجئين وإقامة الدولة وعاصمتها القدس الشريف”.

المصدر: الوكالة الوطنية