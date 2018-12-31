قتيلان في انفجار قنبلة في جنوب الفيليبين

قتل شخصان وأصيب زهاء 35 بجروح، اليوم، بانفجار قنبلة خارج مركز تجاري في كوتاباتو، جنوب الفيليبين الذي يشهد تمردا مسلحا، كما أعلنت الشرطة.
وإثر الانفجار، فتش المحققون المركز التجاري وعثروا على طرد مشبوه عمدوا الى إبطال مفعوله، كما أكد المتحدث باسم الشرطة رويل زافرا.
وقتلت بائعة متجولة ورجل،ومعظم الجرحى، 3 منهم في حال خطرة، هم زبائن أتوا لشراء ما يحتاجون إليه ليلة رأس السنة.
وبسبب عصف الانفجار، تناثر في الشارع كثير من لوازم العيد وتحطم زجاج نوافذ المباني المحيطة.
ولم يكن في وسع المحققين أن يحددوا على الفور نوع القنبلة المستخدمة أو مشتبها فيهم. لكن قائد الجيش في المنطقة الجنرال كيريليتو سوبيجانا أكد لشبكة “آي.بي.اس-سي.بي.إن”، أن رجلا شوهد يحمل علبة وضعها أمام المركز التجاري، ثم انفجرت بعد ثوان”.
واضاف ان القنبلة تحمل توقيع “تنظيم داعش”، أي المتطرفين المحليين الذين بايعوا التنظيم.
وقتلت بائعة متجولة ورجل،ومعظم الجرحى، 3 منهم في حال خطرة، هم زبائن أتوا لشراء ما يحتاجون إليه ليلة رأس السنة.
وبسبب عصف الانفجار، تناثر في الشارع كثير من لوازم العيد وتحطم زجاج نوافذ المباني المحيطة.
ولم يكن في وسع المحققين أن يحددوا على الفور نوع القنبلة المستخدمة أو مشتبها فيهم. لكن قائد الجيش في المنطقة الجنرال كيريليتو سوبيجانا أكد لشبكة “آي.بي.اس-سي.بي.إن”، أن رجلا شوهد يحمل علبة وضعها أمام المركز التجاري، ثم انفجرت بعد ثوان”.
واضاف ان القنبلة تحمل توقيع “تنظيم داعش”، أي المتطرفين المحليين الذين بايعوا التنظيم.
المصدر: وكالات