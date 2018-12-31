الصراف التقى قائد اليونيفيل وقيادة قطاع جنوب الليطاني ونوه بجهوز الجيش ودوره واكد التزام القرار 1701 وندد بالانتهاكات الاسرائيلية

التقى وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الاعمال يعقوب رياض الصراف، في اطار جولة قام بها في الجنوب عشية عيد رأس السنة، قائد قوات الامم المتحدة الجنرال ستيفانو ديل كول في مقر قيادة “اليونيفيل” في الناقورة.

ونوه الصراف، خلال اللقاء، بجهوز الجيش شاكرا قيادة الجيش على “مستوى أداء الضباط والرتباء والافراد”، وبنوه ايضا بـ”التعاون بين الجيش وقوات “اليونيفيل” الذي افرز مناخ استقرار في مقابل مناخ التوتر الذي نتج من ادعاء العدو الاسرائيلي بوجود انفاق مزعومة على الحدود الجنوبية”، مشددا على “التزام لبنان القرارات الدولية ولا سيما 1701 وانه ليس لديه اي نية للاعتداء على احد”.

واشار ان “اسرائيل قد حققت، خلال العام 2018، رقما قياسيا في الاعتداءات والخروقات المستمرة للسيادة اللبنانية، وعلى المجتمع الدولي الضغط لايقاف هذه الانتهاكات”.

وانتقل الصراف لزيارة مقر قيادة القطاع الغربي في بلدة شمع حيث شدد على “اهمية التعاون بين القطاع والجيش”، مثنيا على جهود القطاع ودوره المهم في الجنوب”. واستمع الى ايجاز عن “عمل القطاع والنشاطات المشتركة مع الجيش”. ثم كان عرض للاليات التي يستعملها القطاع الغربي في أداء مهمته.

ثم زار وزير الدفاع قيادة قطاع جنوب الليطاني في ثكنة بنوا بركات في صور وكان في استقباله قائد القطاع العميد الركن روبير العلم وعدد من كبار الضباط.

بداية، رحب العميد الركن العلم بالوزير الصراف شاكرا اياه على “اهتمامه الدائم”.

من جهته، نوه الوزير الصراف بـ”جهود قيادة الجيش وعملها ولا سيما في ظل مزاعم العدو الاسرائيلي الأخيرة”، مؤكدا ان “الجيش هو حصن لبنان المنيع وهو يثبت ذلك يوميا”.

وحيا قيادة القطاع على “جهودها للمحافظة على الامن والاستقرار في المنطقة”.

وقدم الوزير الصراف درعا تقديرية الى كل من الملازم اول محمد قرياني والرقيب اول ايلاف بسج “لموقفهما الشجاع في وجه العدو الاسرائيلي”.

بعد ذلك، انتقل الصراف الى مقر وحدة احتياط قائد القوى في منطقة دير كيفا ومنها الى مقر قيادة القطاع الشرقي لـ”اليونيفيل”.

المصدر: الوكالة الوطنية