ارتفاع حصيلة ضحايا العاصفة في الفيليبين إلى 68 قتيلا

أعلنت سلطات الفيليبين أن حصيلة ضحايا العاصفة التي ضربت وسط البلاد الأسبوع الماضي ارتفعت إلى 68 قتيلا.

وجاء في حصيلة جديدة نشرتها سلطات البلاد أن 57 شخصا لقوا حتفهم في منطقة بيكول الجبلية في جنوب شرق مانيلا، و11 آخرين في جزيرة سمر،وقضى معظم الضحايا بسبب الغرق أو الانهيارات الأرضية، وتحدثت الحصيلة السابقة عن 22 قتيلا.

وقال مدير الدفاع المدني في منطقة بيكول، كلاوديو يوكوت: “أخشى من ارتفاع أكبر (للحصيلة)، لأننا لا نزال لم نصل إلى الكثير من المناطق”.

وضربت العاصفة التي أطلق عليها اسم “أوسمان”الفيليبين السبت الماضي، ولم تكن مصحوبة برياح قوية كما هي الحال مع الأعاصير، إلا أنها تسببت بأمطار غزيرة أدت إلى فيضانات وزعزعت الأراضي، وبالتالي سببت الكثير من الانهيارات الأرضية.

ولم يتخذ عدد كبير من السكان الاحتياطات اللازمة في الأرخبيل المعتاد على الظواهر المناخية القصوى وذلك فقط لأن العاصفة لم تكن مصنفة على أنها إعصار.

المصدر: وكالات