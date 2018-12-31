الجيش اللبناني يذكّر المواطنين بعدم إطلاق النار في الهواء في ليلة رأس السنة وأن أي مخالفة ستعرضهم للملاحقة القانونية – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
December 31 2018 - 18:14

الجيش اللبناني يذكّر المواطنين بعدم إطلاق النار في الهواء في ليلة رأس السنة وأن أي مخالفة ستعرضهم للملاحقة القانونية

منذ 2 ساعة 31 December، 2018
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة