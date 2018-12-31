صادرات ايران غير النفطية تتجاوز 33 مليار دولار

اعلنت مؤسسة الجمارك الايرانية ان صادرات البلاد من السلع غير النفطية في غضون الاشهر التسعة الاخيرة تجاوزت 33 مليار دولار مسجلة زيادة قدرها اكثر من 5 % مع نفس الفترة من العام الماضي.

واوضحت الجمارك الايرانية في تقرير حول حجم المبادلات التجارية انه تم تصدير 86 مليون و940 الف طن من السلع غيرنفطية بقيمة 33 مليار و 358 مليون دولار خلال الشهور التسعة الاخيرة من العام الايراني الجاري (بدأ في 20مارس 2018) مسجلا بذلك نموا بنسبة 5.4% مقارنة مع نفس الفترة من العام المنصرم 2017.

واشار التقرير الى ان واردات ايران من السلع خلال نفس الفترة بلغ 33 مليون 871 الف طن بقيمة 32 مليار و 620 مليون دولار مسجلة تراجعا في الوزن والقيمة بنسبة 13.27% و 15.9 على التوالي مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.

وكانت اهم الصادرات الايرانية غير النفطية، المكثفات الغازية ( 2.776 مليار دولار) والغاز الطبيعي (1.815 مليار دولار) و البروبان السائل ( 1.356 مليار دولار) والميثانول ( 1.142 مليار دولار) والزيوت الخفيفة والمشتقات باستثناء البنزين (1.113 مليار دولار).

وتصدر العراق قائمة مستوردي السلع غير النفطية الايرانية خلال الشهور التسعة الاخيرة ( 6 مليارات و 929 مليون دولار) ، تلته الصين (6 مليارات و 749 مليون دولار)، فالامارات بالمركز الثالث (5 مليارات و 134 مليون دولار)، ثم افغانستان ( 2 مليار و337 مليوون دولار)، ثم تركيا (مليار و 912 مليون دولار).

المصدر: وكالة انباء فارس