الكونغو الديموقراطية: فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية مستمر

يستمر الفرز اليدوي للأصوات الاثنين في جمهورية الكونغو الديموقراطية، بانتظار الإعلان عن نتيجة الانتخابات الرئاسية يتوقع الطعن بنتائجها.

وقالت مصادر محلية “بدأ عرض نتائج أولية في عدد من المناطق، حيث حصد مرشح المعارضة مارتن فايولو 65 في المئة من الأصوات في واحد من المراكز الخمسة في مدرسة زانير”.

ولفتت المصادر الى ان “المرشح المعارض الآخر فيليكس تشيسيكيدي ومرشح السلطة إيمانويل رامازاني حلا في المركز الثاني بنسبة 15 في المئة فقط ووصلت نسبة المشاركة إلى 50 في المئة في المنطقة”.

وتابعت المصادر انه “في كيسانغاني استمر الفرز طوال الليل ونام المراقبون على الأرض في أحد مراكز التصويت”، واشارت الى انه “الاقتراع سجل نسبة مشاركة دون الـ50 في المئة في بعض المناطق”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية