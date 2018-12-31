ایران الاولى في المنطقة والثامنة عالميا في أبحاث علوم الحياة

تصدرت الجمهورية الاسلامية الايرانية بلدان المنطقة (غرب آسيا وشمال افريقيا) واحرزت المرتبة الثامنة عالميا في أبحاث علوم الحياة في العام الماضي (2017) وفق تصنيف ساميغو العالمي.

وفي هذا التصنيف تأتي بلدان ترکیا، السعودية،‌ مصر، الكيان الصهیوني، العراق، الامارات ، قطر، الاردن، عمان، البحرین، الیمن، لبنان، الکویت، سوریا في المراتب اللاحقة.

واورد موقع تصنيف «Scimago Journal & Country Rank»، ان العلماء الايرانيين نشروا 750 بحثا علميا في علوم الحياة خلال عام 2017.

ومن بين 750 مقالة علمية نشرها الباحثون والعلماء الايرانيون تم توثيق 728 مقالة.

وتأتي تركيا في المرتبة اللاحقة حيث نشر الباحثون في هذا البلد 265 مقالة والتي تم توثيق 258 منها.

وحلّت السعودية في المرتبة الثالثة بهذا التصنيف حيث نشرت 250 مقالة في علوم الحياة والتي تم توثيق 243 منها.

ونالت مصر المرتبة الرابعة حيث نشرت 158 مقالة فيما تم توثيق 154 منها.

المصدر: وكالة انباء فارس