الوزير فنيش يتفقد المنتخب اللبناني قبيل نهائيات كأس اسيا

تفقد وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الأعمال محمد فنيش، لاعبي المنتخب اللبناني في تدريبهم الصباحي قبل ظهر اليوم على ملعب نادي النجمة في المنارة، قبل توجههم مساء الجمعة 4 كانون الثاني الى مدينة دبي الإماراتية، للمشاركة في نهائيات كأس آسيا لكرة القدم التي تستضيفها الإمارات من 5 منه حتى الأول من شباط 2019.

وحضر ايضا رئيس الاتحاد اللبناني لكرة القدم المهندس هاشم حيدر ونائبه الاول ريمون سمعان والامين العام جهاد الشحف وعضو اللجنة التنفيذية موسى مكي.

استهل المهندس حيدر اللقاء بالتنويه بالسواعد اللبنانية التي حققت انجاز التأهل، مشددا على اعتماد الاتحاد سياسة الاتكال على اللاعبين اللبنانيين بعيدا من التجنيس، ووعد بمكافآت مالية غير مسبوقة وفقا لما فعل الاتحاد مع المنتخب الذي بلغ الدور الرابع الحاسم من التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2014.

بدوره نوه الوزير فنيش بجهود اللاعبين والجهازين الفني والاداري وبدور الاتحاد، قائلا ان انجاز التأهل لم يتحقق من عدم، ووعد بمكافآت تصاعدية وفقا للنتائج، وأشاد بكرة القدم اللبنانية “اللعبة الشعبية الاولى”، مشيرا الى ان الوزارة في عهده لم تقصر في تقديم الدعم الى الاتحاد .

وتأتي خطوة الوزير فنيش بمثابة جرعة معنوية للاعبين، الذين أمضوا وقتا طويلا في معسكرات تدريب وخوض مباريات خارج الربوع اللبنانية. وشاءت الأحوال الجوية ان يختتموا تحضيراتهم الداخلية بالتمرين على ملعب ذات أرضية عشبية اصطناعية، بسبب الهطول الكثيف للمطر الذي حال دون التدريب على أحد أرضيتي ملعب بيروت البلدي ومدينة كميل شمعون الرياضية، جراء تراكم المياه وعدم القدرة على تصريفها والقيام بعملية حدل العشب المزروع حديثا في الملعب البلدي.

ويتمرن اللاعبون ايضا ايام الثاني والثالث والرابع من كانون الثاني، بعد استراحة تقتصر على يوم واحد في بداية السنة الجديدة. ويدخلون بعدها معسكرا قصيرا في فندق “رامادا” الروشة في 3 منه، قبل السفر في اليوم التالي الى دبي.

ويسافر المنتخب الى دبي، ومنها يتوجه مباشرة الى مدينة العين حيث يعسكر تحضيرا لمباراته الأولى في المجموعة الخامسة مع قطر في 9 منه، قبل العودة الى دبي للقاء السعودية على ملعب آل مكتوم في 12 منه، ثم التوجه الى الشارقة ليعسكر ويلتقي كوريا الشمالية في 17 منه في ختام مبارياته في الدور الأول.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام