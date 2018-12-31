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December 31 2018 - 15:10

ابرز اكتشافات واختراعات 2018

منذ 1 ساعة 31 December، 2018
بانوراما 2018 - حصاد العام - صفحات منوعة - علوم وتكنولوجيا
سلام بدير

 

تقرير يسلط الضوء على ابرز الاكتشافات والاختراعات في العام 2018

المصدر: موقع المنار

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