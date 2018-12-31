الطبيعة الجامحة… كوارث عام 2018 – موقع قناة المنار – لبنان
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December 31 2018 - 15:10
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الإمام السيد علي الخامنئي يستقبل أمين عام حركة الجهاد الإسلامي زياد نخالة
الإمام الخامنئي: سيتحقق النصر النهائي للشعب الفلسطيني على الكيان الصهيوني في المستقبل القريب
الإمام الخامنئي: الشعب الفلسطيني استطاع تركيع الكيان الصهيوني الذي عجزت الجيوش العربية عن هزيمته
الإمام الخامنئي: وتيرة أفول وزوال الكيان الصهيوني ستتواصل ما دامت مقاومته مستمرة
الإمام الخامنئي: ضغوط جبهة الاستكبار لن تعرقل إيران عن أداء مسؤوليتها اتجاه القضية الفلسطينية
الخارجية اللبنانية تتقدم بشكوى أمام مجلس الأمن بالخروقات الإسرائيلية الخطيرة التي عرَّضت سلامة الطيران المدني للخطر
وزارة التربية: تمديد عطلة عيدي الميلاد ورأس السنة في المدارس والثانويات والمعاهد الرسمية إلى مساء الأحد المقبل
الهيئة الوطنية العليا لمسيرات كسر الحصار في غزة تعلن تأجيل الحراك البحري الـ22 المقرر اليوم بسبب سوء الاحوال الجوية
نتنياهو يلغي زيارة كانت مقررة لنصب تذكاري يسمى" السيد المسيح" في ريو دي جانيرو بالبرازيل بسبب موجة الاحتجاجات ضده
المحكمة العليا في البحرين تؤيد حكما بالسجن 5 سنوات على الناشط الحقوقي نبيل رجب
العفو الدولية: الحكم بتأييد سجن نبيل رجب مشين واستخفاف بالعدالة ويكشف أن نظام العدالة في البحرين مهزلة
الدفاع الروسية: استشهاد جندي سوري نتيجة خرق متعدد للهدنة في منطقة خفض التوتر بإدلب
الخارجية الإيرانية: طهران ستبقى إلى جانب الشعب السوري ونرحب بقرار الدول فتح سفارتها بسوريا
الخارجية الإيرانية: سنواصل الجهود في مسيرة أستانا حتى تحقيق الأهداف بشكل كامل
المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع: خروق قوى العدوان لاتفاق ستوكهولم بالحديدة تجاوز الـ800 خرق
العميد يحيى سريع: سلاح الجو المسير له حضور فاعل في المعركة والمرحلة المقبلة ستشهد المفاجآت
العميد يحيى سريع: لدينا مخزون مناسب من مختلف منظومات الصواريخ الباليستية وقادرون على تغيير مسار المعركة مستقبلا
مصادر يمنية: قوى العدوان دمرت 96 بالمئة من مدارس مديرية باقم وحرمت أكثر من 6000 طالب من التعليم
رئيس الوزراء العراقي: واشنطن أخبرت الحكومة العراقية بزيارة ترامب الأخيرة لكننا اشترطنا أن تكون رسمية ومحددة بجدول
العمليات المشتركة العراقية: وجهنا ضربة موجعة للإرهابيين في منطقة سوسة بريف دير الزور الجنوبي الشرقي
العمليات المشتركة العراقية: الضربة دمرت بالكامل وكراً للإرهابيين كان يعقد فيه اجتماع يضم 30 قيادياً من عصابات "داعش"
رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري: الوجود العسكري الأميركي بالخليج لن يخلف سوى الفوضى
جهاز الأمن الفيدرالي الروسي يعلن توقيف مواطن أميركي في موسكو بشبهة التجسس
وزير التجارة البريطاني يعلن إحتمال أن يتم وقف الانسحاب من الاتحاد الأوروبي بنسة 50 بالمئة
البحرية المالطية تنقذ 69 مهاجرا كانوا على متن قارب خشبي في البحر المتوسط
الطبيعة الجامحة… كوارث عام 2018
منذ 1 ساعة
31 December، 2018
بانوراما 2018
-
بيئة ومنوعات
-
حصاد العام
-
صفحات منوعة
سلام بدير
تقرير يسلط الضوء على أبرز الكوارث الطبيعية التي حصلت عام 2018.
المصدر:
موقع المنار
بانوراما 2018
كوارث طبيعية
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