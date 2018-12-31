الامام الخامنئي: بفضل الله تعالى سيحقق الشعب الفلسطيني في المستقبل الذي ليس ببعيد الانتصار – موقع قناة المنار – لبنان
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December 31 2018 - 11:43
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الامام الخامنئي: بفضل الله تعالى سيحقق الشعب الفلسطيني في المستقبل الذي ليس ببعيد الانتصار
منذ 21 mins
31 December، 2018
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