الامام السيد علي الخامنئي يستقبل الأمين العام لحركة الجهاد الاسلامي الفلسطيني زياد النخالة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 31 2018 - 11:43

الامام السيد علي الخامنئي يستقبل الأمين العام لحركة الجهاد الاسلامي الفلسطيني زياد النخالة

منذ 24 mins 31 December، 2018
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