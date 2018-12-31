في الهند.. جرذان متهمة بشرب ألف لتر من الخمور

شهدت الهند حادثة غريبة تمثلت في اختفاء ألف لتر من الخمور ضُبطت مؤخرا خلال عملية أمنية شمالي البلاد، كان يفترض أن تتلف منذ وقت طويل، إثر ضبطها في معامل غير مرخصة.

ونقلت صحيفة “هندوستان تايمز” المحلية عن قائد شرطة مدينة “باريلي الشمالية” أبهيناندان سينغ، قوله إن “الخمور اختفت من مستودع تابع لقسمنا”، لكنها فوجئت باتهام موظفين للجرذان بإتلاف تلك الكمية الكبيرة من الخمور التي خُزّنت داخل أوعية بلاستيكية ضخمة في المستودع، إذ قيل إن الفئران ربما شربتها بسبب عدم توافر مياه في المستودع.

وبحسب تقارير محلية، فإن السلطات الهندية تقوم في الغالب بإتلاف أي كمية من الخمور التي تُنتج في أماكن غير مرخصة، بسبب وقوع الكثير من حالات التسمم مؤخرا جراء استهلاك خمور مغشوشة.

لكن “هندوستان تايمز” نقلت عن متخصص في علم الحيوانات قوله إن الفئران قد تستهلك الكحوليات في حال عدم وجود المياه، لكنه استبعد أن تكون الفئران شربت هذه الكمية الكبيرة من الخمور، مؤكدا أن ذلك أمر “لا يصدق”.

وأضاف المتخصص المتقاعد أن الجرذان أيضا لديها حساسية مفرطة تجاه السوائل المركزة، وهو ما دفعه لترجيح أن الخمور قد تكون تعرضت للسرقة ثم ألصقت التهمة بالقوارض، خاصة أنها ليست المرة الأولى التي تتهم فيها الجرذان في قضايا اختفاء الخمور.

وقد صرّح مسؤول أمني بأن كمية الخمور غير القانونية كان يجب أن تتلف منذ مدة، مؤكدا أنه تواصل مع المسؤولين أكثر من مرة لإعطاء الإذن بإتلافها “لكن جوابهم كان دائما: لم يحن الوقت بعد”.

وعلقت الصحيفة الهندية على الواقعة ساخرة بقولها إن الجرذان اتُّهمت بالعديد من الحوادث التي شهدتها الهند، بينها إتلاف كميات كبيرة من الخمور، وكميات من المخدرات، بل اتهمت أيضا بإتلاف أوراق نقدية، مضيفة أنها اتهمت كذلك “بالتسبب في فيضانات بيهار” التي ضربت البلاد في أغسطس/آب 2017.

المصدر: وكالة الاناضول