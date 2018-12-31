احصاءات غرفة التحكم للحوادث التي تم التحقيق فيها خلال الـ٢٤ ساعة الماضية في لبنان: 17 حادث، قتيل و 27 جريح – موقع قناة المنار – لبنان
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December 31 2018 - 07:48

احصاءات غرفة التحكم للحوادث التي تم التحقيق فيها خلال الـ٢٤ ساعة الماضية في لبنان: 17 حادث، قتيل و 27 جريح

منذ 21 mins 31 December، 2018
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