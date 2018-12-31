عناوين الصحف اللبنانية اليوم الاثنين 31-12-2018

أبرز عناوين الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الاثنين 31-12-2018 في بيروت.

الأخبار

شخصية العام: نائل البرغوثي

حل لـ«التشاوري» على طريقة الطاشناق؟

ضريبة الكربون… حتماً: كيف يستعد لبنان؟

المؤرخ الأميركي: سيث أنزيسكا

البناء

موسكو تحتوي الموقف التركي بعد منبج… وقمة ثلاثية روسية إيرانية تركية حول سورية قريباً

الفياض في دمشق لتنسيق سوري عراقي يلاقي الانسحاب الأميركي من شرق الفرات

التحضير للقمة الاقتصادية يسبق الحكومة… وخليل: لا قيمة للقمة بدون سورية

النهار

لبنان 2019 مكبّلاً بأزماته وبـ “أعراف جديدة”

منبج تحبس أنفاسها وتنسيق روسي – تركي

الأمم المتحدة تحاول التحقق من الانسحاب الحوثي من الحديدة

الجمهورية

الخلافات والعقد تستقبل 2019

التأليف يتحرك مطلع السنة… ومخاوف من إلغاء القمة الإقتصادية

اللواء

حكومة متعثِّرة واقتصاد متردٍ وخلافات على الإستئثار بالسلطة

اللبنانيون يودِّعون عام الخيبات ويستقبلون عام الإستحقاقات

الإمارات افتتحت العودة العربية بعد مشاورات مع موسكو والرياض والقاهرة

عودة سريعة لسوريا إلى الجامعة ودعوة لبنانية للأسد لحضور القمة الإقتصادية

تنسيق روسي – تركي لملء الفراغ الأميركي في سوريا

المصدر: الصحف اللبنانية