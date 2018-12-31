أسرار الصحف اللبنانية اليوم الاثنين 31-12-2018

أبرز أسرار الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الاثنين 31-12-2018 في بيروت.

النهار‎

علم أن عدداً من الناجحين في امتحانات مجلس الخدمة المدنية توزعوا على بعض الوزارات والمؤسسات الرسمية ‏بعدما وضعوا في ثلاجة الانتظار لاعتبارات سياسية وطائفية دون معرفة ماهية هذا التوزيع والابقاء على البعض ‏الآخر قيد الانتظار‎.

تحرص مسؤولة في تيار شمالي على رفع مستوى تأييدها الاعلامي لحزب حليف، اعتقاداً منها أن الحزب هو ‏الذي يمكنه أن يدعم توزيرها كما سبق وتبنّى الوزير الحالي‎.

قال مسؤول سابق إن الخوف من نتائج تأجيل القمة الاقتصادية العربية في بيروت يستعجل تأليف الحكومة‎.

ارتفعت وتيرة التحذيرات من أزمة اقتصادية ومالية خانقة في الأيام الأخيرة من دون معرفة حقيقة الأسباب من ‏ورائها‎.‎

البناء‎

قالت مصادر في الجالية السورية في الرياض إنّ حملة بدأتها الشرطة السعودية تستهدف المحال التجارية ‏للسوريين المعارضين للدولة السورية المقيمين في السعودية لنزع أعلام ما يسمّى بالثورة السورية أو أيّ شعارات ‏وملصقات معادية للرئيس السوري بشار الأسد، وأضافت المصادر أنّ محاضر ضبط يتمّ تسجيلها بحق المخالفين ‏بعدما منحت الشرطة مهلة أيام معدودة للالتزام بالتنبيه الذي جرى تعميمه على العاملين في أسواق الرياض‎.

الجمهورية‎

قرّر حزب بارز التعاطي مع الموقف الحاد لمرجع كبير على أنه لا يستهدفه، لأنه لا يريد كسر الجرة معه‎.

عبّر أحد النواب أمام سفير دولة كبرى عن إستيائه من رئيس كتلته البرلمانية، وقال: “نيّمني شهر على أساس أنه ‏سيوزرني في الحكومة، وفجأة غيّر رأيه وصار يشتغل لتوزير آخر‎”.

أكد سياسي لبناني أن ما تشهده إحدى الدول العربية ستكون له انعكاساته على تشكيل الحكومة اللبنانية‎.‎

اللواء‎

أصبحت القمة العربية الاقتصادية مهددة بالتأجيل بعدما أبلغت أكثر من دولة عربية الجهات اللبنانية عدم استعداد ‏القادة للحضور في حال لم تتشكل الحكومة الجديدة، وبقيت السلطة اللبنانية على مستوى تصريف الأعمال‎!

يؤكد مسؤول حزبي أن محاولات رئيس التيار الوطني الاستحواذ على الثلث المعطل لن يُكتب لها النجاح مهما ‏استخدم باسيل من أساليب التفافية، على النحو الذي حصل مع رجل الأعمال جواد عدره‎!

تساءلت أوساط من فريق 8 آذار عن موقف بعض الأطراف اللبنانية من 14 آذار من استئناف العلاقات اللبنانية ‏الرسمية مع دمشق بعد طلائع العودة العربية إلى سوريا‎!‎

المستقبل‎

يقال إن ديبلوماسيّين مُتابعين يؤكّدون أن خطوات الانفتاح العربي على سوريا جاءت بالتنسيق مع القيادة الروسية ‏وبضمانات مسبقة من موسكو‎.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام