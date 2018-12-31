الحريري جال في وسط بيروت : لا بد لنا ان نشكل الحكومة مع بداية العام الجديد – موقع قناة المنار – لبنان
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December 31 2018 - 00:18

الحريري جال في وسط بيروت : لا بد لنا ان نشكل الحكومة مع بداية العام الجديد

منذ 3 ساعة 30 December، 2018
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