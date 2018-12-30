الكيان الصهيوني يحتج على صورة لوزيرة أردنية تدوس على صورة “للعلم الإسرائيلي”

قدمت “وزارة الخارجية” الصهيونية احتجاجا إلى الأردن الأحد بعد ظهور صورة لوزيرة أردنية وهي تدوس على أرضية رسم عليها “العلم الإسرائيلي” أثناء دخولها الى قاعة اجتماعات.

وظهرت صورة لوزيرة الدولة لشؤون الإعلام جمانة غنيمات الأسبوع الماضي وهي تدوس على الأرضية التي تحمل صورة العلم عند دخولها الى قاعة اجتماعات في مجمع النقابات المهنية.

وصورة العلم ملصقة بالأرضية عند مدخل المجمع منذ عدة سنوات احتجاجا على الاحتلال وعلى التطبيع في العلاقات بين الكيان العبري وعمان بحسب مسؤولين في النقابات.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية