الامام الخامنئي عين آية الله آملي لاريجاني رئيسا لمجمع تشخيص مصلحة النظام (مهر)

عين قائد الثورة الإسلامية آية الله العظمى السيد علي الخامنئي آية الله آملي لاريجاني رئيسا لمجمع تشخيص مصحلة النظام خلفا للراحل آية الله هاشمي شاهرودي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء إن الامام الخامنئي عين في قرار له آية الله آملي لاريجاني رئيسا لمجمع تشخيص مصلحة النظام وهو حاليا يشغل منصب السلطة القضائية كما عينه عضوا في مجلس صيانة الدستور.

واشار سماحته الى ان المجمع في دورته الجديدة يتولى المسؤولية المهمة والاساسية المتمثلة باجراء تغييرات في الهيكلية والمحتوى، آملا بان تنجز المسؤوليات المناطة في هذه الدورة في منتهى الاتقان وبافضل صورة ممكنة نظرا للماضي البارز والقيم لآية الله آملي لاريجاني في مجلس صيانة الدستور وادارته الدؤوبة والعلمية والمخلصة للسلطة القضائية مع الحضور الفاعل والعلمي لاعضاء المجمع المحترمين.

المصدر: مهر