مصدر عسكري يمني: انكسار زحف واسع لمرتزقة #الجيش_السعودي استمر لساعات جنوب #جبل_النار قبالة #جيزان – موقع قناة المنار – لبنان
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December 30 2018 - 20:56

مصدر عسكري يمني: انكسار زحف واسع لمرتزقة #الجيش_السعودي استمر لساعات جنوب #جبل_النار قبالة #جيزان

منذ 3 ساعة 30 December، 2018
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