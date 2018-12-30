“الوكالة الوطنية” : العثور على طفل سوري عمره 12 عاما جثة هامدة في بركة مياه ببلدة بيت ايوب-عكار – موقع قناة المنار – لبنان
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December 30 2018 - 20:56

“الوكالة الوطنية” : العثور على طفل سوري عمره 12 عاما جثة هامدة في بركة مياه ببلدة بيت ايوب-عكار

منذ 3 ساعة 30 December، 2018
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