تأجيل انتخابات الرئاسة الافغانية حتى 20 تموز/يوليو

صرح مسؤول افغاني الأحد بأنه سيتم تأجيل انتخابات الرئاسة الأفغانية حتى 20 تموز/يوليو .

وأوضح رئيس لجنة الانتخابات المستقلة عبد البادي سيد للصحافيين أنه سيتم في اليوم نفسه إجراء انتخابات الولايات والمجالس المحلية اضافة الى الانتخابات البرلمانية التي كانت ارجئت في ولاية غزنة.

وكان من المقرر أن تجري الانتخابات الرئاسية في 20 نيسان/ابريل. إلا أن العديد من المراقبين اعتبروا هذا التاريخ غير واقعي لأن اللجنة الانتخابية لم تنته من العمل على نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في تشرين الأول/أكتوبر.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية