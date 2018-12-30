هيئة الطيران الإماراتية: نقيّّم وضع مطار دمشق الدولي لاستئناف الرحلات المباشرة

قالت الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات اليوم الأحد إنها تقيم وضع مطار دمشق الدولي لتحديد إمكانية استئناف شركات الطيران رحلاتها إلى العاصمة السورية في الفترة المقبلة.

وصرح المدير العام للهيئة سيف السويدي لصحيفة “البيان” الإماراتية، بأن “الهيئة العامة للطيران المدني تقيم حاليا الوضع في مطار دمشق الدولي من خلال لجنة متخصصة​​​وسيتخذ القرار المناسب بناء على تقرير اللجنة”.

وتأتي هذه المواقف بعد ثلاثة أيام من إعادة فتح السفارة الإماراتية في العاصمة السورية.

وكانت شركتا طيران الاتحاد وطيران الإمارات قد علقتا الرحلات الجوية إلى دمشق عام 2012 مع بداية الاحداث في سورية.

المصدر: روسيا اليوم