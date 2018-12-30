قوى العدوان تخرق مجدداً وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة

أكد مصدر عسكري يمني استمرار قوى العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي ومرتزقتهم في خرق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة.

وأوضح المصدر أن قوى العدوان والمرتزقة نفذوا اليوم محاولة تقدم فاشلة باتجاه الجاح الأسفل في التحيتا في خرق جديد لوقف إطلاق النار.وأشار المصدر إلى أن قوى العدوان استخدمت الأسلحة الثقيلة والمتوسطة أثناء زحفها الفاشل في الجاح الأسفل بمديرية التحيتا.

وأكد المصدر أن الجيش واللجان الشعبية لن يقفوا مكتوفي الأيدي تجاه الخروقات التي ينفذها مرتزقة العدوان والتي وصلت إلى شن زحوفات ناهيك عن القصف الصاروخي والمدفعي الذي لم يتوقف مطلقاً .

المصدر: موقع انصار الله