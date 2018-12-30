أبرز التطورات على الساحة السورية

دمشق وريفها:

ـ أعلن مصدر عسكري، أن وحدات الهندسة في الجيش السوري ستقوم بتفجير عبوات ناسفة وذخائر من مخلفات الإرهابيين في منطقة مرج السلطان بريف دمشق من الساعة 14.00 وحتى الساعة 15.00.

دير الزور وريفها:

ـ اعتقلت “قسد” عدداً من المدنيين، في قرية أبو النيتل بريف دير الزور الشمالي الشرقي، بتهمة انتمائهم لداعش.

الرقة وريفها:

ـ شنّت “قسد” حملة اعتقالات طالت عدداً من الأشخاص، في ريف الرقة الشمالي، لأسبابٍ مجهولة

حلب وريفها:

ـ سيطر الجيش السوري، مساء أمس، على سد تشرين الاستراتيجي الواقع على نهر الفرات بريف حلب الشمالي الشرقي، ضمن اتفاق مع “قسد”، بات يسمى باتفاق منبج، بحسب وكالة “سبوتنيك” الروسية.

بينما قالت وكالة “يونيوز” إن الجيش السوري استعاد سد الفرات بريف الرقة الغربي من “الوحدات الكردية”، ضمن اتفاق مدينة منبج.

ـ ألقت ما تسمى “الشرطة العسكرية” التابعة للفصائل المسلحة، القبض على خلية تابعة لداعش، في منطقة جرابلس بريف حلب الشمالي الشرقي.

إدلب وريفها:

ـ استقدمت “هيئة تحرير الشام” تعزيزات عسكرية لها إلى أطرف مدينة دارة عزة بريف حلب الغربي، ومن جهتها “حركة نور الدين الزنكي _الجبهة الوطنية للتحرير” قامت بإنشاء سواتر ترابية على الطرق المؤدية إلى المدينة، على خلفية استقدام “الهيئة” للتعزيزات، وذلك على خلفية قضية مقتل 5 مسلحين من “الهيئة” على أيدي مسلحي “الحركة”، في محيط قرية تلعادة بريف إدلب الشمالي، أول أمس.

حماه وريفها:

ـ نفذ الجيش السوري ضربات مركزة على تحركات للمجموعات الإرهابية التابعة لتنظيم “جبهة النصرة” في محيط بلدة مورك بريف حماه الشمالي التي جددت خرقها اتفاق المنطقة منزوعة السلاح، أسفرت الضربات عن إيقاع العديد من الإرهابيين قتلى وإصابة آخرين، ودمر لهم مواقع محصنة وعتاداً كان بحوزتهم.

المشهد المحلي:

ـ صرح السفير السوري لدى طهران عدنان محمود، خلال الملتقى الاقتصادي الإيراني – السوري المشترك الذي أقيم في مقر غرفة إيران التجارية، أنّ الرئيس السوري بشار الأسد يُؤكد على ضرورة الحضور المكثّف للشركات الإيرانية في إعادة إعمار سوريا، مشيراً، إنّ هذه اللقاءات المتبادلة تعد فرصة كبيرة للتجار الإيرانيين للدخول في مشاريع استثمارية مشتركة في سوريا لاسيما وأن مرحلة إعادة الإعمار في سوريا قد بدأت.

من جهته قال السفير الإيراني لدى دمشق جواد ترك آبادي، إنّ العلاقات بين البلدين عريقة وتاريخية وأن شعبي البلدين ارتبطا بأواصر حضارية عريقة على مدى التاريخ، معتبراً، أن هذه العلاقات تبلورت اليوم في إطار اتفاقات وصفقات مستمرة بين البلدين، معرباً عن ثقته بأن الشعب والساسة السوريين يرحبون بالإيرانيين المتوجهين إلى بلدهم كما أن السفارة الإيرانية تفتح أبوابها أمامهم.

ـ قال المتحدث باسم “الوحدات الكردية”، نوري محمود، “إننا كوحدات خرجنا من منبج بطلب من مجلس منبج العسكري الذي قام بشكل كامل بحماية مدينته، أما بالنسبة إلى الجيش السوري ووجوده في منبج نحن نرى أن وحداتنا قبل الآن قامت بتحرير منبج من إرهاب داعش وتم تسليمها إلى أهل منبج وعلى الجيش السوري أن يقوم بواجبه الذي يقره الدستور المعترف فيه دولياً إلى الآن، ويجب على الجيش أن يقوم بحماية وحدة أراضي سوريا”.

وأشار محمود في ردِّه على سؤال حول طلب الحكومة السورية منهم ضم “قسد” إلى الجيش السوري وحل جميع مؤسسات “الإدارة الذاتية”، إلى أنَّ “هذه المعلومات غير صحيحة ونحن صرحنا قبل الآن للرأي العام بأن مجلس سوريا الديمقراطية هو الطرف السياسي للإدارة الذاتية لشمال سوريا وبإمكانها أن تقوم بمحادثات وبالعمل على طرح مشاريع سياسية لحل القضية السورية داخلياً”.

ـ أشار المتحدث الرسمي لـ “قسد” أمجد عثمان، إلى أن “مجلس سوريا الديمقراطية” الجناح السياسي لـ “قسد” يؤكد على أن حل الأزمة في سوريا يجب أن يكون بين السوريين، وأن تكون هناك رعاية دولية لأي حل يتم التوصل إليه بشأن سوريا، مضيفاً أن “روسيا دولة أساسية ومؤثرة في الملف السوري، ويجب على روسيا ألا تجر لخدمة مصالح وأجندات لدول إقليمية في المنطقة، وأن تبقى تراعي مصالح الشعب السوري بالدرجة الأولى”.

المشهد الدولي:

ـ أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في برقية تهنئة بمناسبة رأس السنة القادمة للرئيس السوري بشار الأسد، أن روسيا تعتزم مواصلة دعم سوريا في محاربة الإرهاب، وحماية وحدة أراضيها، وتمنى لمواطني سوريا بالعودة للحياة الآمنة في أقرب وقت”.

وفي السياق ذاته، قال بوتين، خلال رسالة تهنئة بعثها إلى نظيره التركي رجب أردوغان، بمناسبة العام الجديد، إن الجهود المشتركة لروسيا وتركيا تساهم بشكل حاسم في مسيرة الحل السياسي ومكافحة الإرهاب في سوريا.

ـ قال نائب القائد العام لقوات الحرس الثوري الإيراني العميد حسين سلامي، خلال كلمة ألقاها بمناسبة ذكرى القضاء على فتنة 30 كانون الأول، إنّ أمريكا اليوم في طريق الأفول السياسي والعسكري وهذه حقيقة واقعية وليست أمنية، معتبراً أن من أهم مظاهر هذا الأفول هو انسحاب أمريكا من المنطقة وفي سوريا والعراق تنفق أمريكا مليارات الدولارات وبالتالي تخرج من دون أي مكسب.

ـ أعلن وزير الطرق وبناء المدن الإيراني محمد إسلامي، في تصريح أدلى به خلال الملتقى الإيراني – السوري المشترك بطهران، عن وضع اللمسات النهائية على الاتفاقية الاستراتيجية للتعاون بين إيران وسوريا بهدف التمهيد للتنمية المستدامة للتعاون الاقتصادي بين البلدين.

كما أشار محمد اسلامي في تصريح أدلى به للصحفيين على هامش الاجتماع، عن تحديد 20 محوراً لتطوير التعاون الاقتصادي مع سوريا في إطار إعادة البناء والإعمار فيها.

من جهته أشار رئيس غرفة التجارة الإيرانية غلام حسين شافعي، خلال الملتقى، استعداد القطاع الخاص الإيراني للمشاركة في عملية إعادة البناء والإعمار في سوريا.

كما أضاف شافعي أن غرفة التجارة الإيرانية بادرت منذ عامين لتأسيس لجنة إعادة إعمار سوريا في مختلف مجالات الخدمات التقنية والهندسية والصناعية والزراعية والكهرباء وتسعى من أجل تطوير العلاقات في هذه المجالات، مشيراً إلى التوقيع على اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين، لكنه أعرب عن أسفه لأنه لم تتم الاستفادة بصورة مناسبة من ذلك.

ـ أكدت عضو مجلس النواب المصري نشوى الديب، أن سورية انتصرت في مواجهة الإرهاب وبقيت شامخة، مشددةً على أهمية عودة العلاقات الدبلوماسية المصرية السورية كاملة نظراً لأن العلاقات بين البلدين ضاربة في أعماق التاريخ ومجبولة بدماء الشهداء من الجيش العربي السوري والجيش المصري.

ـ أعلن رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأردني، نضال الطعاني، أن البرلمان سيطلب مباشرةً من وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي مع سوريا.

ـ كشف مصدر حكومي عراقي، لقناة “روسيا اليوم”، أن الرئيس السوري بشار الأسد خوّل العراق بقصف مواقع داعش في سوريا دون العودة إلى السلطات السورية.

ـ وصلت تعزيزات جديدة للجيش التركي، إلى ولاية شانلي أورفة جنوبي تركيا، تمهيداً لنشرها على الشريط الحدودي مع سوريا.

ـ أعلنت أستراليا يوم أمس عن إسقاط الجنسية الأسترالية عن مواطن متهم بأنه كان عنصراً بارزاً بداعش في سوريا وهو حالياً معتقل في تركيا.

ـ قالت الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات، إنها تقيم إمكانية استئناف رحلات شركات الطيران الوطنية إلى العاصمة السورية دمشق.

المصدر: الاعلام الحربي