مقتل 15 مسلحاً في “عملية مشتركة” لفرنسا والنيجر على الحدود مع مالي – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
December 30 2018 - 17:02

مقتل 15 مسلحاً في “عملية مشتركة” لفرنسا والنيجر على الحدود مع مالي

منذ 1 ساعة 30 December، 2018
جنود من النيجر
أخبار دولية - النيجر

قُتل 15 مسلحاً ليل الخميس الجمعة في غرب النيجر على الحدود مع مالي في عملية مشتركة لجيش النيجر وقوة برخان الفرنسية المنتشرة في دول الساحل الإفريقي. وفق ما أعلنت وزارة الدفاع النيجرية وهيئة اركان الجيوش الفرنسية.

وقالت وزارة الدفاع النيجرية في بيان تلي مساء على التلفزيون الرسمي “ان وحدة من العملية العسكرية النيجرية ووحدة من قوة برخان نفذتا عملية مشتركة واسعة النطاق (…) قتل فيها 15 ارهابيا”.واوضحت ان العملية نفذت “شمال غرب تونغو تونغو” في منطقة تيلابيري حيث قتل أربعة جنود اميركيين وخمسة جنود نيجريين في هجوم في تشرين الاول/اكتوبر 2017.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية

التعليقات

ذات صلة