بوتين يعرب عن ثقته بمواصلة روسيا وتركيا بناء علاقاتهما لتعزيز الأمن الأوراسي

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في تهنئته للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن ثقته أن “روسيا وتركيا ستواصلان بناء علاقاتهما لتعزيز الأمن في أوراسيا”، وفقا لما ذكره المكتب الصحفي للكرملين. وبعث بوتين بتهاني رأس السنة إلى أردوغان، مشيراً إلى أنه “سعيد بالتطور الناجح للعلاقات الروسية –التركية”.

وجاء في برقية الرئيس “تم البدء في بناء أول مجمع لمحطة الطاقة النووية في أكويو، وتم الانتهاء من وضع الجزء الخارجي من الجزء البحري خط أنابيب الغاز” التيار التركي” ، كما تم التخطيط لمسارات واعدة جديدة للتعاون الثنائي”.

بالإضافة إلى ذلك، أكد الرئيس الروسي، أنه “من خلال الجهود المشتركة، تقدم موسكو وأنقرة مساهمة حاسمة في مكافحة الإرهاب في سوريا، وكذلك في دفع عملية التسوية السياسية في هذا البلد”. وأضاف البيان ” وأعرب بوتين عن قناعته بأن العمل على بناء علاقات شراكة مفيدة للطرفين في جميع المجالات لصالح شعوب البلدين من أجل تعزيز السلام والأمن والاستقرار في القارة الأوراسية سيستمر” .

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية