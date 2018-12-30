زعيم كوريا الشمالية يعتذر في رسالة إلى رئيس كوريا الجنوبية لعدم تمكنه من زيارة سيؤول

أرسل زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، رسالة إلى رئيس كوريا الجنوبية مون جاي إين، اعتذر فيها عن عدم تمكنه من زيارة سيؤول قبل نهاية هذا العام، ومعرباً عن أمله في أن تجلب القمة المقررة العام المقبل “السلام والازدهار لشبه الجزيرة الكورية”. وجاء في رسالة الزعيم الكوري الشمالي، نقلتها وكالة “يونهاب” للأنباء عن ممثلي إدارة الرئيس الكوري الجنوبي “القمة بين الشمال والجنوب في العام القادم ستجلب السلام والازدهار لشبه الجزيرة الكورية.”

ووفقاً للرسالة، أمل زعيم كوريا الشمالية عقد اجتماعات متكررة مع الرئيس الكوري الجنوبي لمناقشة الوضع في شبه الجزيرة الكورية. كما أكد كيم جونغ أون، في الرسالة إلى رئيس كوريا الجنوبية رغبته في زيارة سيؤول في المستقبل، مع الأخذ في الاعتبار الوضع في المنطقة.

يذكر أن لقاء القمة بين الكوريتين الذي عقد في شهر أيلول/ سبتمبر الماضي، يعد الثالث هذا العام. ووقع الرئيسان على بيان مشترك في ختام اليوم الأول للقمة بينهما، في حين وقع وزير الدفاع الكوري الجنوبي سون يونغ مو، ووزير القوات المسلحة لجمهورية كوريا الشمالية غوان تشول، اتفاقا في المجال العسكري، يقضي بوقف تدريبات المدفعية واسعة النطاق والطيران العسكري بالقرب من المنطقة المنزوعة السلاح الفاصلة بين الدولتين من أجل تهدئة الأوضاع ومنع وقوع حوادث غير ملائمة وضارة بتحسين علاقات الجارتين.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية