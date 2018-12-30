قوات #الحشد_الشعبي والقوات الأمنية العراقية ينفذان عملية أمنية لملاحقة فلول #داعش في #جزيرة_تكريت شمال البلاد (الموقع الرسمي للحشد) – موقع قناة المنار – لبنان
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December 30 2018 - 12:32

قوات #الحشد_الشعبي والقوات الأمنية العراقية ينفذان عملية أمنية لملاحقة فلول #داعش في #جزيرة_تكريت شمال البلاد (الموقع الرسمي للحشد)

منذ 1 ساعة 30 December، 2018
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