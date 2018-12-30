وزير العدل التركي: مسؤولون أميركيون يزورون تركيا قريباً لبحث إعادة غولن

أعلن وزير العدل التركي عبد الحميد غول، أن مسؤولين أميركيين سيقومون بزيارة قريبة لتركيا لبحث إعادة المعارض التركي، فتح الله غولن. وقال الوزير في مقابلة مع قناة “سي إن إن ترك” الأحد، “نأمل أن تعيد أميركا فتح الله غولن لتركيا، حيث لا توجد في تركيا عقوبة الإعدام، لذا لا يوجد أي عائق أمام إعادته”. وأشار الوزير إلى أن تركيا قامت بـ”إقصاء جميع السياسيين المرتبطين بغولن”.

وتتهم أنقرة الغرب بحماية المعارض التركي، المقيم في الولايات المتحدة الأميركية فتح الله غولن، والذي تتهمه بالوقوف وراء محاولة الانقلاب التي جرت في يوليو/تموز 2016 ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية