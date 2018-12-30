وزير المالية: ليعيد لبنان تصويب موقفه الرسمي من سوريا

أكد وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل من تولين “أن الأزمة اليوم بدأت تتحول من أزمة اقتصادية إلى أزمة مالية، ونأمل أن لا تتحول إلى أزمة نقدية تفقد ثقة اللبنانيين بمستقبل دولتهم ومؤسساتهم”. واشار خليل، في حفل تأبيني، الى “ان اي تاخير في تشكيل الحكومة سينعكس سلبا على الوضع والإستقرار في البلد”، ودعا إلى “إعادة النظر في قرار دعوة سوريا إلى القمة العربية الإقتصادية التي تنعقد في بيروت الشهر المقبل لان اي قمة بدون سوريا لا معنى لها”. واكد “ضرورة التعاطي بوعي مع ما يجري في سوريا الشقيقة وان يعيد لبنان تصويب وتصحيح موقفه الرسمي معها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام