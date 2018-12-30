وزير المالية: ليعيد لبنان تصويب موقفه الرسمي من سوريا – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
December 30 2018 - 12:32

وزير المالية: ليعيد لبنان تصويب موقفه الرسمي من سوريا

منذ 2 ساعة 30 December، 2018
علي حسن خليل
لبنان

أكد وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل من تولين “أن الأزمة اليوم بدأت تتحول من أزمة اقتصادية إلى أزمة مالية، ونأمل أن لا تتحول إلى أزمة نقدية تفقد ثقة اللبنانيين بمستقبل دولتهم ومؤسساتهم”. واشار خليل، في حفل تأبيني، الى “ان اي تاخير في تشكيل الحكومة سينعكس سلبا على الوضع والإستقرار في البلد”، ودعا إلى “إعادة النظر في قرار دعوة سوريا إلى القمة العربية الإقتصادية التي تنعقد في بيروت الشهر المقبل لان اي قمة بدون سوريا لا معنى لها”. واكد “ضرورة التعاطي بوعي مع ما يجري في سوريا الشقيقة وان يعيد لبنان تصويب وتصحيح موقفه الرسمي معها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

التعليقات

ذات صلة