خليل: الازمة الاقتصادية في اعلى تجلياتها

رأى وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل أن “الأزمة الاقتصادية اليوم في أعلى تجلياتها وارتداداتها وبدأت تتحول من اقتصادية إلى مالية”، آملا ألا “تتحول إلى نقدية”.

وقال خليل في حديث له السبت “نحن نريد ونطالب أن نتجاوز هذا الأمر وننطلق فورا إلى تثبيت وترجمة القواعد التي تم الاتفاق عليها في تشكيل الحكومة والوصول إلى إعلانها فورا مع بداية هذا العام”.

أضاف خليل أن “أي تأخير بعد الآن سيحدث نتائج سريعة سلبية على معظم وضعنا واستقرارنا على المستوى الاقتصادي والمالي”، ودعا “لتنظيم وتطوير وإطلاق عجلة التنسيق المباشر مع سوريا، دولة وقيادة لمصلحة البلدين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام