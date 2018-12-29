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December 29 2018 - 23:51

خليل: الازمة الاقتصادية في اعلى تجلياتها

منذ 59 mins 29 December، 2018
وزير المال علي حسن خليل
لبنان

رأى وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل أن “الأزمة الاقتصادية اليوم في أعلى تجلياتها وارتداداتها وبدأت تتحول من اقتصادية إلى مالية”، آملا ألا “تتحول إلى نقدية”.

وقال خليل في حديث له السبت “نحن نريد ونطالب أن نتجاوز هذا الأمر وننطلق فورا إلى تثبيت وترجمة القواعد التي تم الاتفاق عليها في تشكيل الحكومة والوصول إلى إعلانها فورا مع بداية هذا العام”.

أضاف خليل أن “أي تأخير بعد الآن سيحدث نتائج سريعة سلبية على معظم وضعنا واستقرارنا على المستوى الاقتصادي والمالي”، ودعا “لتنظيم وتطوير وإطلاق عجلة التنسيق المباشر مع سوريا، دولة وقيادة لمصلحة البلدين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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