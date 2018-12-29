العدو الاسرائيلي يخرق السيادة اللبنانية بحرا – موقع قناة المنار – لبنان
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December 29 2018 - 23:51

العدو الاسرائيلي يخرق السيادة اللبنانية بحرا

منذ 1 ساعة 29 December، 2018
زورق اسرائيلي
لبنان

جدد العدو الاسرائيلي خرقه للسيادة اللبنانية بحرا في انتهاك فاضح لكل القرارات الدولية ذات الصلة لا سيما القرار رقم 1701.

فقد أشارت قيادة الجيش اللبناني – مديرية التوجيه في بيان لها السبت الى ان “زورقين حربيين للعدو الإسرائيلي اقدما بتاريخ 29/12/2018 ما بين الساعة 5.04 والساعة 6.20 على خرق المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة على مرحلتين، ولمسافة أقصاها 570 مترا”.

ولفت البيان الى انه “تجري متابعة موضوع الخرقين بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة العاملة في جنوب لبنان(اليونيفيل)”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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