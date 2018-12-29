العدو الاسرائيلي يخرق السيادة اللبنانية بحرا

جدد العدو الاسرائيلي خرقه للسيادة اللبنانية بحرا في انتهاك فاضح لكل القرارات الدولية ذات الصلة لا سيما القرار رقم 1701.

فقد أشارت قيادة الجيش اللبناني – مديرية التوجيه في بيان لها السبت الى ان “زورقين حربيين للعدو الإسرائيلي اقدما بتاريخ 29/12/2018 ما بين الساعة 5.04 والساعة 6.20 على خرق المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة على مرحلتين، ولمسافة أقصاها 570 مترا”.

ولفت البيان الى انه “تجري متابعة موضوع الخرقين بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة العاملة في جنوب لبنان(اليونيفيل)”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام