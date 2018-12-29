هنية يزور كنيسة دير اللاتين في غزة ويقدم التهاني بالاعياد

زار رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” في فلسطين إسماعيل هنية على رأي وفد السبت كنيسة دير اللاتين بقطاع غزة حيث قدم التهاني للطائفة المسيحية بمناسبة الأعياد. وأشاد على “العلاقة المتينة بين المسلمين والمسيحيين في فلسطين باعتبارهم أبناء شعب واحد ووطن واحد وقضية واحدة”.

وأكد هنية خلال الزيارة على تضامنه الكامل مع المسيحيين في مواجهة السياسيات والمشاريع الصهيونية الهادفة لطمس الهوية المسيحية والحقائق الدينية داخل القدس والناصرة وبيت لحم.

وقال هنية إن “محاولات استصدار قانون من الكنيست الإسرائيلي لوضع اليد على الأوقاف المسيحية في مناطق عديدة من فلسطين أمر مرفوض ولا يمكن أن نسلّم به”.

وأدان هنية “الاعتداءات الإسرائيلية على الأوقاف المسيحية والإسلامية في القدس وغيرها”، وأعرب عن “رفضه القاطع لهذه الاعتداء”.

المصدر: وكالة شهاب الفلسطينية