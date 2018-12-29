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December 29 2018 - 22:17

الرئيس الصيني وترامب: واشنطن وبكين ترغبان بإحراز تقدم ثابت في العلاقات بينهما

منذ 1 ساعة 29 December، 2018
الرئيس الصيني وترامب
أخبار دولية - الصين

قال الرئيس الصيني شي جينبينغ خلال مكالمة هاتفية مع نظيره الأميركي دونالد ترامب السبت إن واشنطن وبكين ترغبان في إحراز تقدم ثابت في العلاقات بينهما.

ونقلت وكالة الصين الجديدة(شينخوا) عن شي قوله إن الصين والولايات المتحدة تعملان على تنفيذ شروط الهدنة التي توصلتا إليها في وقت سابق من هذا الشهر لتهدئة الحرب التجارية الدائرة بينهما.

وأعرب شي خلال المكالمة عن أمله في أن “يلتقي الطرفان في منتصف الطريق ويتوصلا إلى اتفاق يعود بالنفع على البلدين والعالم في أسرع وقت ممكن”.

واعتبر الرئيس الصيني أن “العلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم هي الآن في مرحلة مهمة”، وأكد أن “الصين تعلق أهمية كبيرة على تطوير العلاقات الثنائية وتثمن استعداد الجانب الأميركي لتطوير علاقات ثنائية تعاونية وبناءة”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية

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