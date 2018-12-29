غرفة التحكم المروري في لبنان: طريق ترشيش زحلة سالكة امام جميع المركبات حاليا – موقع قناة المنار – لبنان
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December 29 2018 - 22:16
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مستشار الأمن الوطني في العراق فالح الفياض يسلم الرئيس السوري بشار الأسد رسالة من رئيس الوزراء العراقي
الرئيس بشار الأسد: العلاقات الجيدة مع العراق والتعاون في مكافحة الارهاب شكلا عامل قوة للبلدين
الرئيس الأسد يؤكد خلال لقائه الفياض على أهمية مواصلة التنسيق بين سوريا والعراق حتى القضاء على ما تبقى من بؤر ارهابية
الجماعات المسلحة تخرق اتفاق منطقة منزوعة السلاح بمحيط بلدة السرمانية بريف ادلب والجيش يتعامل معها بالأسلحة الرشاشة
وكالة الأناضول التركية: الولايات المتحدة تفرغ أحد مستودعاتها العسكرية في مدينة المالكية بمحافظة الحسكة السورية
وزير الخارجية التركي يلتقي نظيره الروسي في موسكو: باعتبارنا ضامنين لمسار أستانة فإننا ندافع عن وحدة تراب سوريا
جاويش أوغلو يؤكد على الالتزام باتفاق سوتشي بين بلاده وروسيا بشأن الوضع في إدلب
لافروف: روسيا وتركيا بمشاركة الإيرانيين أنجزتا ما تعهدتا بتنفيذه بشأن تشكيل اللجنة الدستورية التي ينبغي أن تبدأ عملها
لافروف: بحثنا مع أوغلو خطوات لتنفيذ المهام التي تم طرحها في إطار أستانا ولا سيما في سياق محاربة الإرهاب
وزيرا دفاع روسيا وتركيا يبحثان في موسكو تداعيات انسحاب القوات الأميركية من سوريا والمنطقة المنزوعة السلاح في إدلب
الجيش التركي يرسل مزيداً من التعزيزات إلى منطقة إيلبايلي بولاية كليس تمهيداً لنشرها على الحدود مع سوريا
دير شبيغل الالمانية تعلّق مهام 2 من مسؤولي هيئة تحريرها على خلفية تحقيق تجريه حول تلفيق أحد صحافييها قصصا حول سوريا
وزير الخارجية البريطاني ينتقد قرار ترامب بالإنسحاب من سوريا: حققنا تقدماً ضد داعش لكن الأمر لم ينته وما زالت هناك مخاطر
رئيس الوفد الوطني اليمني المفاوض: قوات الجيش واللجان أعادت انتشارها في ميناء الحديدة في إطار الحرص على دعم عملية السلام
عضو الوفد الوطني سليم المغلس: على الطرف الآخر أن يقابل خطوة إعادة الانتشار في ميناء الحديدة بخطوة مماثلة
المغلس: كان هناك هاجس حول الجهة التي ستبدأ بتنفيذ اتفاق السويد وقمنا بكسر هذا الهاجس بخطوة إعادة الانتشار
آية الله الشيخ عيسى قاسم يلتقي بالنجف الأشرف ممثل الإمام السيد علي الخامنئي والمدرس في الحوزة العلمية السيد علي الحائري
آية الله قاسم يلتقي بالنجف الأشرف رئيس تحالف الإصلاح السيد عمار الحكيم والأمين العام لعصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي
رئيس مركز البحرين للحوار والتسامح الشيخ ميثم السلمان: المؤسسات الحقوقية المحلية في البحرين فشلت في معالجة الانتهاكات
المستشار القانوني ابراهيم سرحان: قضاء البحرين لا ينظر في التعذيب وأنا شاهد على طرد القاضي للمتهم بحال تحدث عن الأمر
سرحان: هناك 33 حكماً بالإعدام ذات طابع سياسي في البحرين 5 منهم انتهت فيها درجات التقاضي وتنتظر توقيع الملك
ناشطو السترات الصفراء يواصلون تظاهراتهم في فرنسا للإسبوع السابع على التوالي لكن بزخم أقل من الأسابيع الماضية
وزير الخارجية الإيراني: على أوروبا الإيفاء بالتزاماتها في إطار الاتفاق النووي وأمريكا هي التي خرجت وعليها العودة إليه
ظريف يلتقي الأمين العام لحركة الجهاد الاسلامي زياد النخالة في طهران: دعم فلسطين يشكل أحد الثوابت في سياستنا الخارجية
النخالة: محاولات دول عربية وغربية للقضاء على المقاومة والشعب الفلسطيني أصبح اليوم أكثر عزماً من السابق لتحقيق النصر
رئيس تحالف الفتح في العراق: لا نقبل أي تواجد لقوات اجنبية في العراق حتى لو كانت للتدريب وأدعو الحكومة إلى اخراجها
رئيس الحكومة الاردني يزور بغداد ويلتقي نظيره العراقي حيث تم الإتفاق بين الجانبين على فتح المعابر الحدودية بين البلدين
حماس رداً على شهادة حسني مبارك ضدها: شهادة غير صحيحة ونستهجن الإصرار على الزج بالحركة في قضايا مصر الداخلية
هيئة شؤون الأسرى الفلسطينيين: 6 آلاف فلسطيني معتقل في سجون الإحتلال بالإضافة إلى 23 معتقلاً عربياً من الأردن وسوريا
هيئة شؤون الأسرى: من بين المعتقلين 250 طفلاً و54 امرأة و27 صحافياً و8 نواب من المجلس التشريعي وهناك 450 معتقلاً إدارياً
اليونيفل: الوضع في جنوب لبنان هادئ وجنودنا يعملون على الأرض مع الجيش اللبناني لضمان الاستقرار على طول الخط الأزرق
الوزير السابق وئام وهاب: أي معركة جديدة مع المقاومة ستغير وجه المنطقة ولا أحد منكم يتفاجأ إذا تغير شكل فلسطين بعدها
لبنان: طقس الأحد غائم مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة وأمطار متفرقة تكون غزيرة أحياناً ومترافقة مع عواصف رعدية
الخارجية الروسية ترفض مطالب ميركل وماكرون حول مضيق كيرتش والبحارة الأوكرانيين المحتجزين
غرفة التحكم المروري في لبنان: طريق ترشيش زحلة سالكة امام جميع المركبات حاليا
منذ 1 ساعة
29 December، 2018
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