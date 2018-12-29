حكومة الإنقاذ: لن نسمح بتمرير أي إجراء يخل بـ”اتفاق ستوكهولم” – موقع قناة المنار – لبنان
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December 29 2018 - 20:38

حكومة الإنقاذ: لن نسمح بتمرير أي إجراء يخل بـ”اتفاق ستوكهولم”

منذ 1 ساعة 29 December، 2018
علم اليمن
اليمن - عربي وإقليمي

أكد الناطق الرسمي لحكومة الإنقاذ الوطني في اليمن ضيف الله الشامي أن “القوى الوطنية المناهضة للعدوان السعودي الاميركي لن تسمح بتمرير أي إجراء يخل باتفاق ستوكهولم”.

وقال الشامي في حديث له السبت “إذا لم يتجاوب الفريق الآخر فإن الأمور ستتجه نحو التصعيد ولا أحد يمكنه خداع الشعب اليمني”، واضاف “أنهم لن يسمحوا بتمرير أي إجراء يخل باتفاق ستوكهولم”.

وأوضح الشامي أنه “لم يتم فتح طريق صنعاء – الحديدة حتى الآن لأن الطرف الآخر لم ينسحب منها بعد”، ودعا “لإلزام الفريق الاخر بتنفيذ تعهداته”.

المصدر: موقع انصار الله

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