محمد عبد السلام: إعادة إنتشار الجيش واللجان بميناء الحديدة خطوة متقدمة لدعم عملية السلام

علق رئيس “الوفد الوطني المفاوض” في اليمن محمد عبد السلام على بدء قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية تنفيذ المرحلة الأولى من إعادة الانتشار من ميناء الحديدة التي بدأت منذ ليلة أمس الجمعة.

وقال عبد السلام في حديث له السبت إن “تقديم خطوات أساسية في اتفاق ستكهولوم الخاص بمحافظة الحديدة والتي تمثلت صباح اليوم بإعادة إنتشار قوات الجيش واللجان الشعبية من ميناء الحديدة واستلام قوات خفر السواحل للميناء بحضور فريق الامم المتحدة تعد خطوة متقدمة تثبت حرص القيادة السياسية على تحقيق الامن والاستقرار ودعم عملية السلام”.

وأضاف عبد السلام ان “ما قامت به القيادة السياسية صباح اليوم بخصوص ميناء الحديدة يعتبر تقدما كبيرا يثبت المسؤولية والحرص على تجنيب محافظة الحديدة وعموم الوطن المعاناة الإنسانية ونأمل أن يتم استكمال الخطوة الاولى من قبل الطرف الاخر وفقا لما نص عليه اتفاق ستوكهولم وقرار مجلس الامن الدولي 2451”.

المصدر: موقع انصار الله